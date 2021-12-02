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Yerel Bir 'TIR tamponu' faciası daha! otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü
Yerel

Bir 'TIR tamponu' faciası daha! otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

İzmit'te seyir halindeki bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti. Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:46:00 -
Bir 'TIR tamponu' faciası daha! otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

İzmit'te seyir halindeki bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre D-605 Karayolu üzerinde Kandıra istikametine giden Ahmet M. (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı tıra arkadan çarptı.

Aracın, kamyonun altına sıkıştığı kazada aracın sürücüsü Ahmet M. (18) ile yanındaki Sevban T. S. (18) ve Emirhan T. (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan gençlerin cenazeleri itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kandıra istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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