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Aktüel "Bir Teselli" sergisi 12 Eylül'de açılacak
Aktüel

"Bir Teselli" sergisi 12 Eylül'de açılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:10:22 -
"Bir Teselli" sergisi 12 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sena Başöz'ün "Bir Teselli" adlı solo sergisi, 12 Eylül'de Krank Art Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının, insan ömrünün çizgisel anlatısından dışarı taşan, kurumsal alana girmeyen kişisel hikaye ve bilgi yığınlarının akıbetini sorguladığı sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Başöz'ün evindeki fotoğraflardan, yazılı ve görsel materyallerden oluşan kişisel arşivlerini gözden geçirdiği bir dönemde ortaya çıkan sergi, kurumsal alana girmeyen kişisel arşivleri ve bilgi birikimini anlatıya dökecek kaynakların eksikliğine odaklanıyor.

Serginin adı Çicero'nun kızının ölümü sonrası acısını dindirmek için yazdığı kayıp eseri "Consolatio"dan ilham alınarak belirlendi.

Bu anlamda Sena Başöz yaşam ve ölüm arasındaki bağlantıları saç gibi doğada dağılan, parçalanan yaşam formları ve uzantıları kullanarak ele aldığını ifade ediyor.

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