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Yerel Bir taşla 3 kuş! Hırsızlık operasyonunda onlar da kıskıvrak yakalandı
Yerel

Bir taşla 3 kuş! Hırsızlık operasyonunda onlar da kıskıvrak yakalandı

Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:16:00 -
Bir taşla 3 kuş! Hırsızlık operasyonunda onlar da kıskıvrak yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler B.B. ve S.D'yi yakaladı.

Şüphelilerden B.B'nin yapılan üst aramasında, satışa hazır hale getirilmiş 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, S.D. ve B.B'nin ardından uyuşturucuyu çalıntı motosiklet karşılığında takas ettiği belirlenen A.Ç'yi de gözaltına aldı.

A.Ç'nin üzerinde de bir miktar uyuşturucu bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Zanlılardan B.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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