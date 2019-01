Bir tas çorba bir tutam mutluluk

Arnavutköy Belediyesi, soğuk kış gününde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek yardımına devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmaya devam ediyor. Modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere her gün 4 kişilik 2 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Haftanın 6 günü verilen hizmetten aylık 125 aile yararlanıyor. Yaklaşan kış sebebiyle şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Arnavutköy’ün her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu sayede Arnavutköy’de hem gönüller doyuyor, hem de yüzler gülüyor.