Bir taş attı 5 katlı bina yıkıldı! Hayrete düşüren anlar böyle kaydedildi

Bursa’da, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı bina, bir işçinin attığı taşla yerle bir olurken, o anlar kameralara yansıdı.

Nilüfer ilçesinde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan binayı tek taşla yıkacağını iddia eden işçi, bu anları kamerayla kayda aldı.

Attığı taşla binayı yıktı

İşçinin attığı taşın binaya isabet etmesiyle 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Bu anları kaydeden diğer işçiler ise bu durum karşısında hayrete düştü.