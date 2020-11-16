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Spor Bir takım da daha koronavirüs şoku
Spor

Bir takım da daha koronavirüs şoku

Koronavirüs semptomları gösteren Samsunspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:21:00 -
Bir takım da daha koronavirüs şoku

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da birçok futbolcuyla birlikte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Açıklama kulüp yönetimi tarafından yazılı olarak yapıldı:

"Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz."

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