  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atama kararları
Galata Kulesi'nde ışık gösterisi
ABD maske soruşturması
Spor Bir Süper Lig ekibi daha hocayla yolları ayırdı
Spor

Bir Süper Lig ekibi daha hocayla yolları ayırdı

Alanyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan'la yolları ayırdı. Atan'ın ayrılığı, bu sezon Süper Lig'deki 3'üncü hoca ayrılığı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 07:40:00 -
Bir Süper Lig ekibi daha hocayla yolları ayırdı

Süper lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Alanyaspor yönetimi, vakit kaybetmeden teknik direktör adaylarını belirledi. Edinilen bilgilere göre, yönetimin; temasa geçtiği adaylar arasında Okan Buruk, Levent Şahin, Tayfun Korkut, Şenol Can ve Francesco Farioli bulunuyor.

Alanyaspor yönetiminin takımın başına getirmek istediği isimler arasında en güçlü aday olarak Okan Buruk gözükse de tecrübeli teknik adamın yönetimden istediği yıllık ücret ve transfer şartının bu ihtimali zora soktuğu belirtildi. Alanyaspor eski yardımcı antrenörlerinden olan Francesco Farioli'nin de hali hazırda Fatih Karagümrük'te görev yapıyor olması nedeniyle Alanyaspor yöneticileri arasında bu durum etik olmaz düşüncesiyle olumsuz olarak karşılandı.

Alanyaspor yönetiminde Levent Şahin, Tayfun Korkut ve Şenol Can'ın ismi de masaya yatırıldı. Tayfun Korkut'un uzun yıllardır Süper Lig'den uzak olması, Şenol Can'ın ise Kasımpaşa'da da su yüzüne çıkan lisans sorunu yönetime geri adım attırdı. Bu gelişmeler neticesinde, Akdeniz ekibinde ibre Levent Şahin'e döndü. 8 yıl boyunca Fatih Terim ile birlikte hem milli takım hem de Galatasaray 'da tecrübeler kazanan Levent Şahin, yönetimin en sıcak baktığı isim haline geldi. Turuncu-yeşilli yönetim kısa süre içerisinde takımın başına getireceği teknik direktöre karar verecek.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor Yalçın Koşukavak ile, Adana Demirspor da Samet Aybaba ile yolları ayırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay