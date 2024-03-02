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Yerel Bir suç örgütü daha çökertildi
Yerel

Bir suç örgütü daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-03-02 13:54:00 -
Bir suç örgütü daha çökertildi

Denizli'de "Güvence" adı verilen operasyon ile sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi.

Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork ve buna benzer satış ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturmada belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

"Güvence" adı verilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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