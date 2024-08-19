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Dünya Bir skandal daha! İsrail kararı: Orduya yeni talimat, şiddetini artırın... Soykırımcı İsrail kana doymuyor!
Dünya

Bir skandal daha! İsrail kararı: Orduya yeni talimat, şiddetini artırın... Soykırımcı İsrail kana doymuyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 13:11:00 - 2024-08-19 13:15:59
Bir skandal daha! İsrail kararı: Orduya yeni talimat, şiddetini artırın... Soykırımcı İsrail kana doymuyor!

İşgal hükümeti, Gazze Şeridi’nde soykırım yapamaya devam ederken İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi. İşgal rejiminden skandal karar: Savaşın şiddetini artırın.... Soykırımcı İsrail bir skandala daha imza attı.

İsrail’deki Walla News’in haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail’in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşın şiddetini artırma talimatı verdi.

Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor.

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