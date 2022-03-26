  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bir siz eksiktiniz! Sırbistan ile Kosova arasında gerilim
Dünya

Bir siz eksiktiniz! Sırbistan ile Kosova arasında gerilim

3 Nisan'da sandığa gitmeye hazırlanan Sırbistan, komşusu Kosova ile gerildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:32:00 -
Bir siz eksiktiniz! Sırbistan ile Kosova arasında gerilim

Kosova hükûmeti, Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova’daki Sırpların oy kullanamayacağını açıkladı. Birkaç gün sonra Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart’ta Sırbistan’da düzenlenen Millî Güvenlik Konseyi’ne katıldı. Kosova hükûmeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Stevanovic'e tepki gösterdi ve görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise "Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi" derken Başbakanı Ana Brnabic de "Kosova ve Metohiya’da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti, aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Uluslararası anlaşmalar, ihlal ediliyor. Brüksel Anlaşması öldü" paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay