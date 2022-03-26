Bir siz eksiktiniz! Sırbistan ile Kosova arasında gerilim

Kosova hükûmeti, Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova’daki Sırpların oy kullanamayacağını açıkladı. Birkaç gün sonra Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart’ta Sırbistan’da düzenlenen Millî Güvenlik Konseyi’ne katıldı. Kosova hükûmeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Stevanovic'e tepki gösterdi ve görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise "Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi" derken Başbakanı Ana Brnabic de "Kosova ve Metohiya’da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti, aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Uluslararası anlaşmalar, ihlal ediliyor. Brüksel Anlaşması öldü" paylaşımında bulundu.