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Medya Bir sen eksiktin! Kadın döven Sermiyan'dan 'Milliyetçilik' dersi(!)
Medya

Bir sen eksiktin! Kadın döven Sermiyan'dan 'Milliyetçilik' dersi(!)

Gayr-i meşru ilişki yaşadığı Sevcan Yaşar'a şiddet uygulamaktan ceza alan Sermiyan Midyat, şimdi de göçmen vatandaşlar üzerinden Arapça düşmanlığına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 19:50:00 -
Bir sen eksiktin! Kadın döven Sermiyan'dan 'Milliyetçilik' dersi(!)

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği yabancı düşmanlığı muhalif isimlerden destek görüyor.

Gayr-i meşru ilişki yaşadığı Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesi ile ceza verilen Sermiyan Midyat, şimdi de Arap düşmanlığına soyundu.

İngilizce, Fransızca konuşulsa da bunu yazar mıydın?

Trabzon seyahatinde, uçaktaki yolcuların tamamının Arapça konuştuğunu iddia eden Midyat, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum.


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