  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bir şehri yok edecek büyüklükte! Katil asteroit adım adım yaklaşıyor
Teknoloji

Bir şehri yok edecek büyüklükte! Katil asteroit adım adım yaklaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:27:00 -
Bir şehri yok edecek büyüklükte! Katil asteroit adım adım yaklaşıyor

NASA, bir şehri yok etme gücüne sahip asteroitin, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın arasından geçeceğini duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), 'Şahir Katili' olarak belirtilen asteroitin Dünya ile Ay arasından geçeceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre bilim adamları, asteroitin çapının 40 ila 90 metre  olduğunu tahmin ediyor.

Bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 olarak isimlendirilen asteroit, Cumartesi günü Ay'ın 515 bin kilometre yakınından geçerek birkaç saat sonra, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla Dünya'nın yanından geçecek.

Bu yakın geçiş, gökbilimcilere nesneyi yakından izleme şansı verecek.

Ay'a olan mesafenin yarısından daha az bir mesafeden geçecek olan asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gezegen Savunma Şefi Richard Moissl yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma şansı yok, ancak yakın yaklaşımı gözlemler için harika bir fırsat sunuyor" dedi.

Kaynak: NTV

Tam 200 bin tane! Görenleri şaşkına çeviren koleksiyon
Tam 200 bin tane! Görenleri şaşkına çeviren koleksiyon

Yaşam

Tam 200 bin tane! Görenleri şaşkına çeviren koleksiyon

Gökyüzünde görsel şölen! Flamingolar böyle görüntülendi
Gökyüzünde görsel şölen! Flamingolar böyle görüntülendi

Yaşam

Gökyüzünde görsel şölen! Flamingolar böyle görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23