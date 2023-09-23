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Aktüel Bir şarkıyla meşhur olmuştu, ortadan kayboldu: "Kapanarak özgürleştim"
Aktüel

Bir şarkıyla meşhur olmuştu, ortadan kayboldu: "Kapanarak özgürleştim"

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:34:00 -

90'ların en bilindik dizilerinden Kara Melek’in jenerik şarkısını söyleyen İlknur Şengül, yıllar sonra ortaya çıktı. Kendisi adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi olacağını belirten Şengül, şarkıcılığı bırakma sürecini anlattı. Şengül ayrıca "Kapanarak özgürleştim." açıklamasında bulundu.

Kara Melek dizisinin jenerik şarkısıyla ünlenen İlknur Şengül, kısa sürede kavuştuğu ünün ardından piyasadan çekilmiş, şarkıcılığı bırakmıştı. Kim Seslendirdi Youtube kanalından Sedat Tulumdaş'a konuşan İlknur Şengül, neden piyasan çekildiğini ve yaşadıklarını anlattı.

"MEKANIN SAHİBİ GELDİ"

İlknur Şengül dizideki şarkısıyla ününe kavuştuktan sonra sessizliğe bürününce, kendisi adına konuşan sahte hesapların olduğunu belirtti. Bir Youtube kullanıcısının ise "Gerçek adım x, İlknur Şengül sahne adım" dediğini belirtirken, seneler sonra ortaya çıkan İlknur Şengül "Mekânın sahibi geldi" diyerek gerçekleri anlattı. Bu konuda, insanları yanlış yönlendirip, emeğini gasp etmeye çalışanlara da hukuk önünde hesap soracağını belirtti.

"MAGAZİNCİLER BENİ BAŞKA BİR KİŞİ OLARAK TANITMAYA ÇALIŞTI"

Kara Melek'ten sonra kendisine albüm yapılacağını ifade eden İlknur Şengül, o dönemi şöyle anlattı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"O dönemin en meşhur magazin gazetecilerinin olduğu bir odaya girdim. Aykut Işıklar, ekibin başındaydı. Bana diğer bazı şarkıcıları örnek gösterip bir hikâye uydurarak piyasaya süreceklerini söylediler. Ben ise sesimle bir yerlere gelmek istiyorum, bu tip hikâyelerde yer almak istemiyorum deyince kabul etmediler ve ben de bu şekilde yapılacak bir albümü istemedim."

"KAPANARAK ÖZGÜRLEŞTİM"

İlknur Şengül tesettüre girdiğini anlatarak "Ben kapanarak özgürleştim" dedi. Öte yandan 1999'da evlendiğinden beri şarkıcılık yapmadığını ifade eden Şengül, yardıma muhtaç çocuklar için yapılan organizasyonlarda çocuklar için kitap seslendirmesi yaptığını ve bu tip işlerle mutlu olduğunu belirtti. Sanat dünyasına tekrar girip girmeme konusunda ise şarkıcılık dışında sesiyle üstesinden geleceği işlerde yer almak istediğini belirtti.

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