Bir sağlık devrimi: Şehir hastaneleri! 'AVM değil hastane'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı şehir hastanelerinin konforu, vatandaşlar tarafından, "Burası AVM değil hastane" başlığıyla paylaşıldı.
AK Parti iktidarı bir enkaz halinde aldığı sağlık sisteminde önemli reformlara imza attı.
Eski Türkiye- yeni Türkiye kıyaslamasında ön plana çıkan sağlık sistemindeki en önemli değişikliklerden birisi de hastanelerin konforu oldu.
Seçimlere yaklaşılan süreçte, eski Türkiye'ye bizzat tanıklık eden sosyal medya kullanıcıları, gençleri AK Parti'nin sağlık hizmetleri konusunda uyarmayı sürdürüyor.
AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye kazandırdığı en önemli yatırımlardan şehir hastaneleri, konforuyla beş yıldızlı otelleri aratmazken, hastanelerin içinde kaydedilmiş videolar da "Burası AVM değil hastane" başlığıyla paylaşılıyor.