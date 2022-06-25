Bir örnek kanaat önderi: Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi..

Büyük Allah dostu Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuştu. Mahmut efendinin mübarek naaşı dün toprağa verildi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu Mahmut efendiyi anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’yi kaybettik..

Bir gönül insanını, bir kanaat önderini toprağa verdik..

Milyonlarla ifade edilen seveninden bir kısmı cenazesinde idi..

Güzel insanlar, güzel dualarla, şahitliklerle, hocalarını uğurladılar..

Bu kadar geniş bir topluluğun katıldığı cenaze töreninde, olumsuz bir şeyler yakalamak isteyenler, ne gördüler?

Ne görebildiler?

Oturdukları sıcak koltuklarından, bir yandan “Helalleşme” isterken..

Bir yandan da “tahkir edici” sıfatlarla cenazeye katılımdaki yüksekliğin kıskançlığını yaşayanlar, yaptıkları olumsuz yorumlarla ne elde ettiler?

Oysa, Mahmud Ustaosmanoğlu’nun söylemini merak etselerdi..

Hayatını öğrenmeye çalışsalardı..

Bu ülkede milyonlara varan bir talebe kitlesinin nasıl oluştuğunu öğrenmeye gayret etselerdi..

Hocalarının cenaze namazını kılmak üzere Fatih Camii’ne koşan insanlara, kimsenin para dağıtmadığını, dünyevi bir makam dağıtmadığını bilerek, düne kadar attıkları iftiralarından bir nedamet gösterselerdi, gerçekleri görselerdi, ne olurdu?

Merak etselerdi..

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