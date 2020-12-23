Bir küstah 'Demirtaş' çağrısı da PACE'den: Derhal serbest bırakılmalı

PACE raportörleri, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Demirtaş tahliye edilmeli ve demokratik bir toplumda, siyasi haklarını daha fazla gecikmeden tekrar kullanabilmeli." dedi.

Küstah çağrı: Derhal serbest bırakılmalı

PACE raportörleri sözlerine şöyle devam etti:

"Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması, Türkiye’nin Strazburg Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymaya istekli olduğunun ve Avrupa Konseyi üyeliğinin temelini oluşturan değerlere bağlılığının anlamlı bir işareti olacaktır. Meclisimiz, milletvekillerinin yerinin cezaevinde değil parlamentoda olduğunu defalarca vurguladı."

'Bu gidişat tersine çevrilmeli'

"Mahkemenin nihai kararı, Demirtaş'ın devam eden tutukluluğunun, özgür demokratik tartışmanın kapsamını önemli ölçüde azalttığını doğruladı. Oybirliğiyle, Demirtaş'ın yargılama öncesi tutukluluğunun çoğulculuğu bastırmaya ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamaya çalıştığını teyit ederiz. Sözleşme'nin tartışmaya kapalı 18. maddesini ihlal eden ve demokrasi için tartışılmaz bir ağırlık meselesi olan bu gidişat tersine çevrilmelidir."