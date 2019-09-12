Bir kişinin ölümüne neden olan yüzme antrenörüne 3 yıl hapis

Antalya’da bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen yüzme antrenörünü için karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, sanığın hapis cezası karşılığında 24 bin 300 lira ceza ödemesine ve ehliyetine bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Kaza, 16 Ekim 2016’da Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Göçer’in kullandığı araç ile İ.V.Ç’nin yönetimindeki araç çarpıştı, sürücü Göçer ile araçta bulunan annesi Zeynep Göçer (58) yaralandı. Zeynep Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü İ.V.Ç., bir süre sonra polise teslim oldu. Daha önce Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanan yargılamada, verilen görevsizlik kararının ardından dosya Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İ.V.Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İ.V.Ç. gelmedi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Göçer, hayatını kaybeden Zeynep Göçer’in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti ise kararını açıkladı. Heyet, sanığa verdiği 4 yıl hapis cezasını ‘iyi hal’ indirimi uygulayıp 3 yıl 4 aya indirerek, sanığın hapis cezası karşılığında 24 bin 300 lira ceza ödemesine ve ehliyetine bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Göçer ailesinin avukatı Şevki Gönüllü, karara itiraz edeceklerini söyledi.