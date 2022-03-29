Bir kez daha tescillendi! Haydar Akın’ın başına gelenler Türkiye’nin başına gelir

CHP yandaşı Eğitim İş Sendikası’na mensup öğretmenlerin kumpası sonucu açığa alınan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın görevine iade edildi. Akın, Devlet Memurları Kanunu kapsamında, “devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği” gerekçesiyle okuldaki vazifesine geri döndü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, laikçilerin son 1 haftada Haydar Akın’a yaşattıkları da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Bursa’daki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın başından geçenlerin, Allah korusun Türkiye'nin başından da geçme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Eğer bu 6’lı ittifak Türkiye'nin başına bela olmaya devam edecek olursa, önümüzdeki yıllarda bir de başarılı olurlarsa, Haydar Akın'ın başına gelenler -son aşamasını ayrı tutuyorum çünkü AK Parti iktidarda olduğu için göreve iade etti- AK Parti seçimi kaybedecek olursa 6'lı ittifakın yapacağı Türkiye'ye bunu yaşatmak.”

“Ben bekliyorum, 6 parti bu konuda ne düşünüyor?” diyen Karahasanoğlu, CHP’nin müdür Akın’ı eleştirdiğini ve diğer partilerin sesini çıkaramadığını hatırlattı.