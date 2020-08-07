  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Bir kere de Müslümanların yanında olun! Suudi Arabistan'dan o ülkeye ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine desteğini ifade ederek, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden çok endişe duyuyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 01:34:00 -
Bir kere de Müslümanların yanında olun! Suudi Arabistan'dan o ülkeye ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Ferhan, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ferhan, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine desteğini ifade ederek, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden çok endişe duyuyoruz." dedi.

Faysal bin Ferhan, tüm ülkelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası hukuka ilişkin kararlarına uyma çağrısında bulundu.

Ferhan, anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini de söyledi.

Rum Bakan Christodoulides ise yaptığı açıklamada, "Ziyaret, salgından çatışmaya ve saldırganlığa kadar tüm dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti." diye konuştu.

Christodoulides, yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuları tartışma ve çeşitli alanlarda daha somut bir şekilde geliştirmenin yollarına odaklandıklarını kaydederek, Faysal bin Ferhan'ı, Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye'nin bu bölgedeki faaliyetleri konusunda da bilgilendirdiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı