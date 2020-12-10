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Gündem Bir karantina haberi daha geldi! Ekipler giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

Bir karantina haberi daha geldi! Ekipler giriş ve çıkışları kapattı

Dünyada ve ülkemizde etkili olan ölümcül yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir karantina haberi daha geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:04:00 -
Bir karantina haberi daha geldi! Ekipler giriş ve çıkışları kapattı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayındır köyünde vaka ve temaslı sayısında artış tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

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