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Yaşam Bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı!
Yaşam

Bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı!

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 23:44:00 - 2021-11-18 23:48:03

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.

Taciz iddaisıyla darp ettiler

 

Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı. Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladı.

Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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