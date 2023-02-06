Bir iş yeri kamerasına yansıdı! Depremin vahametini gösteren o anlar...
Gaziantep'te bir iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının deprem anına ait görüntüleri paylaşıldı. Raflardaki eşyaların yerle bir olduğu anlar depremin vahametini gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem; Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Adana ve Gaziantep ile birlikte birçok ilde yıkıcı etkiye sebep oldu.
AFAD'ın son açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 316'ya yükseldi.
Gaziantep'teki bir iş yeri kamerasının kayıtlarına yansıyan görüntüler depremin vahametini gözler önüne serdi.
Görüntülerde raflardaki eşyaların sarsıntının etkisi ile sağa sola savurulup yere devrildiği anlar yer aldı.