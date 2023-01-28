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Eğitim Bir ilk olacak! Türkiye'den "nükleer meslek lisesi" hamlesi
Eğitim

Bir ilk olacak! Türkiye'den "nükleer meslek lisesi" hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması amacıyla Türkiye'de ilk kez tematik bir lisenin kurulacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 11:32:00 -
Bir ilk olacak! Türkiye'den "nükleer meslek lisesi" hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda enerji yatırımlarına hız verdiğini, özellikle nükleer enerji alanındaki çalışmalarının dikkati çektiğini belirtti.

Yatırımların istenildiği gibi sonuç vermesi için nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

Özer, işbirliği çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda, nükleer santralin inşası, montajı alanında mesleki sertifikasyona, nükleer güvenlik ve emniyet kültürüne sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaların başladığını anlattı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak, Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli iki fizik dersi öğretmeninin, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde düzenlenen 60 saatlik Nükleer Enerjiye Giriş Eğitimi kursuna katıldığını aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin yanı sıra Akdeniz Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erdemli Ertuğrul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 'Nükleer enerjiye giriş' dersi seçmeli olarak verilmeye başlandı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 öğrencimiz halihazırda nükleer enerjiye giriş dersini almaya başladı.

Bu çalışmaların daha da özellikli hale gelmesi için Bakanlık olarak bünyesinde nükleer enerji alanı bulunan bir tematik Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi açılması için de çalışmalara başladık. Türkiye'de kurulacak nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü bu okulda yetişecek ve buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz geleceğin inşasına katkı sunacak."

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın yoluna girilmeli sınırlarınca hareket edilmeli turizm eğlence yerleri gibi haram caiz olmayan sektörler sonlandırılmalı yenilene bilir enerjilere yönenilmeli elinde düşmana atılacak taş olsa israf edilmemelidir. Ayrıcı bu yolda çıkacak engelleyici her unsur zaten düşmanın kendidir.
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