  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hepsi otobüsün bagajında yakalandı! 2 şoför gözaltında
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti! Otobüsün üstünde ölümcül yolculuk
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Ekonomi Bir ilin başına talih kuşu kondu... Altın keşfi sonrası dev yatırım
Ekonomi

Bir ilin başına talih kuşu kondu... Altın keşfi sonrası dev yatırım

Söğüt Altın Madeni Projesi'nde hedefin 2022'nin sonunda ilk altını dökmek olduğu açıklanırken, 450 milyon dolarlık bir yatırımın öngörüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 12:02:00 - 2021-06-29 12:03:07
Bir ilin başına talih kuşu kondu... Altın keşfi sonrası dev yatırım

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedefliyor.

Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Sırhoca köyündeki GÜBRETAŞ'a ait sahada altın kaynağının Söğüt Altın Madeni Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Söğüt ilçesindeki sahaya ilave yatırımlar gerçekleştireceklerini belirtti.

Maden sahasındaki ÇED raporu ve diğer çalışmaların devam ettiğini, bölgede üç fazlı bir çalışma yapılacağını belirten Poyraz, "Çünkü orada tek bir maden yok. Hem oksitli hem de sülfürlü iki farklı maden türü var. Bu farklı maden türlerine yönelik iki farklı iç içe geçmiş kompleks bir yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

"450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz"

Poyraz, madeni bir an önce işletmeye almak için çalıştıklarını vurgulayarak "Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." diye konuştu.

Poyraz, "GÜBRETAŞ maden yatırımları olarak da bundan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda da inşallah çalışmalara gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay