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Yerel Bir ilginç olay: Eşek çocuğun kafasını ısırdı
Yerel

Bir ilginç olay: Eşek çocuğun kafasını ısırdı

Elazığ'da bir eşeğin kafasını ısırdığı 8 yaşındaki çocuk ameliyata alındı. Operasyonun ardından çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:04:00 -
Bir ilginç olay: Eşek çocuğun kafasını ısırdı

Olay, Elazığ'ın Maden ilçesi, Osmançayır mezrasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.B, mezrada oynarken, sevmeye çalıştığı bir eşek tarafından kafasından ısırıldı. Eşeğin ısırması sonucu ciddi derecede yaralanan çocuk, yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan çocuk, yapılan başarı operasyonla hayati tehlikeyi atlattı.

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