Bir haltı bilemeyen anketçinin İstanbul sözleri ağızları açık bıraktı! “Erdoğan ömür boyu…”

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CHP zihniyeti her seçimde olduğu gibi önümüzdeki yerel seçimler için de olmadık yalanlarla seçmeni kışkırtmaya çalışıyor. Meclis’te “AK Parti en doğru icraatı da yapsa desteklememizi beklemeyin” diye bağıran CHP’li Engin Altay’ın gözler önüne serdiği bu zihniyetin yalan ve iftira üzerinden seçim stratejisi yürüttüğü için her seferinde hezimeti yaşaması, kemalistlere bir türlü ders olmadı.

Her seçimde CHP’nin işine yarayacak anketler yayınlayıp seçimden sonra da “U Dönüşü” yapan Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, temsil ettiği zihniyetin bildiği tek iş olan yalan siyasetini bir adım öteye taşıdı.

Sencar, KRT TV’de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum hakkında kara propaganda yapabilmek için ağızları açık bırakacak bir yalan söyledi.

Sencar, Kurum’un kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalacağını ileri sürdü. U dönüşleriyle meşhur anketçi, “Erdoğan'ın hayatının dönüm noktası İstanbul seçimidir: İstanbul'u alırsa ölünceye kadar Cumhurbaşkanı!” dedi.

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Yalandan başka çareleri yok

“Acelemiz var, mazbatamızı verin, işimiz çok, vakit kaybedemeyiz” diyerek göreve gelen, mazbatasını alır almaz ilk iş tatile çıkan ve görevinin ilk ayında iki kez yıllık izin kullanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 5 yıl boyunca kendini cumhurbaşkanı adayı yaptırabilmek için kılı kırk yardı. Sözünü geçiremeyince Kılıçdaroğlu’nu devirmek için lobi yürüttü, Özgür Özel ile birlikte de CHP’nin adeta eş başkanı oldu. İBB Başkanlığı hariç her şeyi yapan İmamoğlu’nun özellikle afet süreçlerinde İstanbul halkını yalnız bırakması CHP seçmeninin dahi sabrını taşırdı.

İmamoğlu’nun seçilme ihtimali olmadığını bilen partililer ve yandaşları, CHP’li ismi görevde tutabilmek için geçtiğimiz 5 yıldaki icraatlarını sıralamak ve gelecek projelerini anlatmak yerine, Murat Kurum’u ve Erdoğan’ı yıpratmaya çalışıyor.

“Bir deneyelim” diyerek İmamoğlu’na oy veren mütedeyyin seçmen de, hatırı sayılır derecede CHP seçmeni de Kurum ve Erdoğan’ı yıpratmaya çalışan bu söylemlerin yalan olduğunu kabul ettiğini ve seçiminin Cumhur İttifakı adayı olduğunu deklare ediyor. 2017 referandum sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni hükümet sisteminde tüm ailesini yardımcısı olarak atayacağını söyleyen zihniyetin bugünkü yalanları da seçmen nezdinde hiçbir anlam ifade etmiyor!..