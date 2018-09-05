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Bir hafta arayla ikinci çocuk! Bursa'da korkutan olay

Bursa'da Heykel civarında yaşanan köpek saldırısında yaralanan Ahmet Can Yaldız'dan sonra 8 yaşındaki Burak Demirci isimli çocuk da aynı bölgede sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:55
Bir hafta arayla ikinci çocuk! Bursa'da korkutan olay

Son zamanlarda Bursa'da İnegöl genelinde sokak köpeklerinin sayılarında artış yaşanması sebebiyle herkes tedirgin oluyor. Geçtiğimiz günlerde Heykel civarında arkadaşlarıyla oyun oynanan 12 yaşındaki Ahmet Can Yaldız'ın başı boş köpeklerin saldırısı uğramasının ardından aynı bölgede benzer bir saldırı daha yaşandı. Ailesiyle birlikte Heykel civarına giden 8 yaşındaki Burak Demirci arkasından gelen köpeğin saldırısına uğradı. Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk günlerdir evinde yatarak iyileşmeyi bekliyor. Burak Demirci, şunları söyledi:

“Biz annemle birlikte dondurma almaya gitmiştik. Daha sonra Heykel civarına gidip gezerken çalılıkların arasından bir köpek çıktı. Ben fark etmedim arkamdan gelip bana saldırdı. 5 dikiş attılar” diye konuştu. Baba Cemil Demirci ise, "Sorumluların bir an önce bu meseleyi halletmeleri gerekiyor. İnegöl gibi bir yerde bu tür olayların yaşanması hakikaten üzücü. İnşallah bir daha buna benzer vak'alar yaşanmaz” dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:55
  1. Bursa
  2. Köpek saldırısı
  3. Köpek saldırıları artıyor
  4. çocuklar tehlikede
  5. 1 haftada ikinci saldırı
  6. İnegöl
  7. Heykel

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