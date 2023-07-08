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Yerel Bir gurbetçinin hüzünlü itirafları
Yerel

Bir gurbetçinin hüzünlü itirafları

Yeniakit Publisher
2023-07-08 11:19:00 -

Bir gurbetçinin Türkiye özlemi ile ilgili videosu sosyal medyada gündem oldu.

Ailelerinin göç etmesi nedeniyle yurt dışında dünyaya gelen ve kurulu düzenleri nedeniyle Türkiye'ye dönmekte zorluk yaşayan gurbetçiler, vatan özlemlerini her fırsatta dile getiriyor.

O gurbetçilerden bir tanesi, ülkesine olan özlemini hazırladığı video ile anlattı. Türkiye'den gelen TIR'ların tekerlerini kokladığını söyleyen gurbetçi, ülkesine her fırsatta geldiğini, seyahat için para biriktirdiğini ve bu yüzden sürekli çalıştığını söyledi.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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