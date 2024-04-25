Bir günde 8 defa kalbi durdu! Sağlığına kavuşan adam o anları anlattı

Evan Hoyt Wasserstrom, köpeğiyle birlikte çıktığı yürüyüşte aniden fenalaştı.

Sol kolunda yanma hisseden Wasserstrom, olay yerinde yere yığıldı.

Ambulanstaki müdahaleyle kurtarılan Wasserstrom'ın yol boyunca 5 defa kalbi durdu. Hastanede ameliyata alınan Wasserstrom'ın kalbi müdahale esnasında da 6 defa daha durdu.

En uzunu yaklaşık iki dakika süren kalp durmalarında Evan Hoyt Wasserstrom, sekizinci kalp durmasının ardından stabilize edildi ve ameliyat sırasında iki stent takıldı.

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Wasserstrom daha sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve burada beş gün boyunca tıbbi olarak komada tutuldu ve kalbinin atmasına yardımcı olan bir ECMO makinesine yerleştirildi.

Ayrıca organları iflas etmeye başladığı için boynundan 20'den fazla ilaç verildi. Doktorlar Evan'ı uyandırırken hayatta kalıp kalamayacağından emin değildi. Bu nedenle aileye en kötüsüne hazır olmaları gerektiğini söyledi. Rehabilite edilebilse bile yürümesinin veya konuşmasının en az iki yıl süreceğine inanıyorlardı.

Sağlığına kavuşan Evan Hoyt Wasserstrom, ameliyat edildiği güne dair hatırladıklarını şöyle anlattı:

Kafa karıştırıcı bir panikle uyandım. Bir doktor ve iki hemşire bana ismimin ne olduğunu ve onları duyup duymadığımı sordu. O kadar şaşkındım ki el ve ayak bileklerimi bağlamak zorunda kaldılar, kaçırıldığımı sandım. Sonunda annem odaya getirildi. Onu görmek beni hastanede olduğumu anlayacak kadar sakinleştirdi. Kolunu tuttum ve ona 'Anne, ölmek istemiyorum!' dedim. Ama o şöyle cevap verdi: "Ölmeyeceksin. Öldün zaten."