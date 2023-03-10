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Dünya Bir günde 6 patlama! O ülkede patlamalardan sonra uyarı geldi
Dünya

Bir günde 6 patlama! O ülkede patlamalardan sonra uyarı geldi

Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 6 yeni patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:26:00 -
Bir günde 6 patlama! O ülkede patlamalardan sonra uyarı geldi

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 6 yeni patlama daha kaydedildi. Yanardağda bu yıl meydana gelen patlamaların sayısı 179’a yükseldi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre, Popocatepet Yanardağı’nda son 24 saatte 6 yeni patlama ve 156 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi. Yetkililer, yanardağda patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğini belirtirken, çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara muhtemel kül yağışına karşı önlem alma ve yanardağın kraterine 12 kilometreden daha fazla yaklaşmama uyarılarında bulundu.

Dün bir patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün meydana gelen patlamalarla birlikte 2023 yılında kaydedilen patlamaların sayısı 179’a yükseldi.

Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama kaydedilmişti.

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