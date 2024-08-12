Bir günde 11 bin yolcu CHP’yi yine kahredecek

Türkiye ulaşım alanında önemli bir eser daha kazandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Adana ile Mersin arasında konumlanan ve iki şehre hizmet verecek olan Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos'ta hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete giren havalimanına ilk teker koyan uçak da Cumhurbaşkanı'nın 'TK2462' sefer sayılı 'Gölbaşı' uçağı oldu.

Tören sonrası 11 Ağustos'ta yolcu kabulüne başlayan bu modern komplekste aralıksız trafik devam ediyor.

Bu kapsamda hizmette ilk 24 saat tamamlandı.



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İLK 24 SAAT BİLGİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda ilk 24 saatte gerçekleşen seferlere dair bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "11 Ağustos'ta İstanbul'dan havalanan uçağımız 11.45'te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00'te İstanbul'a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu" dedi.

24 SAATTEE 11 BİN 108 YOLCU

Bakan Uraloğlu, 24 saat içinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, "12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

"YOLCU SAYISI GÜVENİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİDİR"

Bir gün içinde 10 binden fazla yolcunun Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil; tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek.

Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Çukurova Uluslararası Havalimanımızla bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

YOLCULAR HAVALİMANINDAN MEMNUN

Öte yandan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk kez deneyimleyen yolcular, konforlu bir yolculuk yaptıklarını belirterek, memnun kaldıklarını dile getirdi.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI

Yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edilecek.

Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.

Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek.