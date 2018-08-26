"Bir gün mutlaka İslam aleminde büyük İslam Devleti kurulacak!"
Şair ve yazar Sezai Karakoç Kurban Bayramı dolayısıyla yapmış olduğu konuşmada “Bir gün mutlaka İslam Aleminde büyük İslam Devleti kurulacak!” dedi.26 Ağustos 2018 Pazar 13:34
Şair ve yazar Sezai Karakoç, Kurban bayramı vesilesiyle Yüce Diriliş Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda yapmış olduğu konuşmasında İslam Aleminde büyük bir İslam Devleti’nin mutlaka kurulacağını ve ‘Mehdilik’ denilen olayında bu olduğunu belirtti.
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