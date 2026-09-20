Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan Masak'a kritik talep
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında düğmeye basıldı. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yetkililerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm yurt dışı para ve kripto transferlerinin MASAK tarafından acilen incelenmesini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
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