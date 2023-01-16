Bir gözün toprağa bakıyor, hâlâ ne zırvalıyorsun! Hadi git işine be dede

Cumhuriyet gazetesinin 100 yaşına yaklaşan yazarı Erdal Atabek, milyonların oyuyla yıllardır iktidarda olan AK Parti'ye karşı nasıl bir kin duyduğunu bir defa daha gözler önüne serdi. Türkiye'ye adeta çağ atlatan AK Parti'ye hadsiz ithamlarda bulunan Atabek, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Onlar, elbette gidecekler.

Yaptıkları onca zulüm, verdikleri onca zarar gideceklerini görmenin öfkesinden.

(...) Ne yapsalar ne etseler gidecekler.

Bunu bildikleri için olabildiğince “yerleşiyorlar”.

Apar topar yeni atamalar bunun için.

Yangından mal kaçırır gibi hızlı ihaleler bu nedenle yapılıyor.

Hazine’yi boşaltan ödemeler hep sonrası için.

Gelenler başaramasın.

Gelenlerin eli ayağı bağlı olsun.

Memleket mi? Yansın yıkılsın.

Ülke mi? Her şeyi satılsın. Yabancılara peşkeş çekilsin.

Gidecekler ama böyle gidecekler.

Gelenler de bunu bilerek gelsinler. (...)"