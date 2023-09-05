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Dünya Bir genç daha katledildi!
Dünya

Bir genç daha katledildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:22:00 -
Bir genç daha katledildi!

İsrail güçleri Filistinli bir genci daha acımasızca katletti.

İsrail güçleri bugün sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bir baskın düzenledi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria'nin Tulkarim kenti yakınlarındaki Nur Şem mülteci kampını bastı.

İsrail güçlerinin baskını sonrasında kampta çatışma çıktı.

Çıkan çatışmalarda 21 yaşındaki genç Ayid Semih Halid Ebu Harb isimli bir Filistinli genç İsrail askerlerince vurularak katledildi.

Filistinli gencin amcasının da 22 yıl önce İsrail güçlerince öldürüldüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin, bu yıl katlettiği Filistinlilerin sayısının 230'u aştığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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