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Sosyal Medya Bir felaket olsa suçu Togg'a atacaklardı
Sosyal Medya

Bir felaket olsa suçu Togg'a atacaklardı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:31:00 - 2023-12-15 14:34:07

Hasar onarımı için bu kez Togg sanayide görüntülendi. Ancak aracı tanımayan kaportacının yaptığı tehlikeli hareket tepki çekti.

Hasar onarımı için bu kez Togg sanayide görüntülendi. Ancak aracı tanımayan kaportacının yaptığı tehlikeli hareket tepki çekti.

Elektrikli otomobillerin hasar onarımlarının belli bir prosedür ve güvenlik önlemleri dahilinde, eğitimli personeller tarafından yapılması gerektiği sürekli vurgulanıyordu.

Gelen görüntülerde kaporta hasarı için sanayiye götürülen Togg’a sanayide işlem yapılırken tehlikeli anlar yaşandı.

Büyük bir pil barındıran araç için güvenlik önlemi alınmadığı gibi güç akımı dahi kesilmediği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Odatv.com

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