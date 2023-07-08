Bir emoji çiftçiye 56 bin Euro'ya patladı!

Mahkeme, çiftçinin bir başparmak yukarıya göndererek bağlayıcı bir sözleşme imzaladığını tespit etti. İlk olarak Kanada televizyonu CBC tarafından bildirilen kararın gerekçelerine göre, daha sonraki bir tarihte keten teslim etmek zorunda kaldı .

Çiftçi, bu yükümlülüğe uymadığı ve daha sonra keten fiyatları yükseldiği için, alıcıya başlangıçta kararlaştırılan fiyat ile daha sonraki piyasa fiyatı arasındaki farkı ödemek zorunda kaldı.

South West Terminal şirketinin alıcısı, Mart 2021'de birkaç çiftçiye kısa mesaj gönderdi ve sonbaharda kile başına 17 Kanada dolarından (yaklaşık 25 kilogram) 86 ton keten almayı teklif etti. Swift Current, Saskatchewan'dan çiftçiyle başarılı bir şekilde temasa geçildi ve alıcı telefonda bir sözleşme mesajı göndermeyi kabul etti.

Bunu, tedarikçiden sözleşmeyi onaylama talebiyle birlikte biraz sonra yaptı. Çiftçi "başparmak yukarı" sembolünü gönderdi, ancak bununla dijital bir imza yaptığını iddia etmiyor. Yaptığı açıklamaya göre, bu sadece daha sonraki bir tarihte konuya kendini adama sözüydü. Sonbaharda teslimat durdu ve fiyatlar yükseldi.

Mahkeme, alıcının yüksek fiyatlar nedeniyle zarara uğradığına karar verdi. Kararda, yaklaşık 82.200 Kanada Doları'nın, kararlaştırılan teslimat tarihindeki Şubat ayı fiyatı ile Kasım ayı sonundaki piyasa fiyatı arasındaki farka tekabül ettiği hesaplandı.

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Yargıç, bunun alışılmadık bir imza şekli olduğunu savundu.

Kaynak: Artı49