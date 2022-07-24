Bir dönemin efsane rock yıldızıydı! Özlem Tekin'in son halini görenler tanıyamadı

2016'da müziğe ara veren Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, Muğla'nın Milas ilçesinde köy yaşamı sürdürüyordu. 50 yaşındaki rock sanatçısının son hali herkesi şaşırttı.

Tekin 30 dönümlük bir arazi üzerinde çiftlik yaşamı sürüyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda köy yaşantısını, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim." diyerek anlatmıştı.

Tekin, küçükbaş hayvanları, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor. Eski rock'çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.

Köyde doğayla iç içe yaşam sürdüren sanatçı, önceki gün evinin bahçesinde görüntülendi. Muhabirleri görünce panikleyen Tekin sinirlenerek arabasına bindi.