Bir dönem Türkiye'de tutuklanmıştı! O Rus öldü

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Vyaçeslav Volodin, genel kurul toplantısında, Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Volodin, "Uzun süredir devam eden zor hastalıktan sonra Vladimir Jirinovskiy hayatını kaybetti." dedi.

75 yaşındaki Jirinovskiy, Kovid-19 teşhisiyle 2 Şubat'tan bu yana Moskova'da kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

Vladimir Jirinovskiy kimdir?

Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden olup Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Vladimir Jirinovskiy, 26 Nisan 1946'da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünden mezun olan Jirinovskiy, 1977'de hukuk bölümünü tamamladı.

1983 yılında, Mir yayıncılık şirketinde hukuk biriminde başkan olarak göreve başlayan Jirinovskiy için bu, siyasi kariyerinde sıçrama oldu.

Jirinovskiy, 1987'de Rusya Liberal Demokrat Partisini (LDPR) kurdu. Bir yıl sonra, Moskova merkezli partinin başına geçen Jirinovskiy, Batı karşıtı ve çatışmacı görüşleri nedeniyle kısa sürede partiden atıldı.

İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiren Jirinovskiy, popülist ve milliyetçi söylemiyle tanınıyor.

Aynı isimle, 1991'de kendi partisi LDPR'yi kuran Jirinovskiy, Rusya Başkanlığına aday oldu. Seçimlerde oyların yüzde 7,8'ini alarak üçüncü sıraya yerleşti ve böylece daha fazla tanınma fırsatı elde etmiş oldu.

Jirinovskiy, LDPR'nin, 1993'te Rusya parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22,8'ini kazanmasıyla dünyayı şaşkına uğrattı.

Öte yandan, Yahudi kökenli olduğu iddialarını sert bir şekilde reddeden Jirinovskiy, daha sonra babasının Yahudi olduğunu açıkladı.

Jirinovskiy, devlet başkanlığına çok kez aday oldu ancak kazanamadı.

1999'daki parlamento seçimlerinde, LDPR parti üyeleri kara para aklama ile suçlanarak seçimlerden diskalifiye edildi. Ardından, Jirinovskiy daha küçük siyasi hareketlere katılıp alt yasama meclisi Duma'da 17 sandalye kazanmayı başardı.

Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi.

En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise Jirinovskiy oyların sadece yüzde 6'sını alabildi.

İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Jirinovskiy, Türkçe de konuşuyordu.

Bandırma'da tutuklanmıştı

Jirinovskiy, aşırı milletçi ifadeleriyle bilinirken, 1970'li yıllarda çevirmen olarak geldiği Bandırma'da komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle bir süre tutuklanmıştı.