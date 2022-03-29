Bir dönem sona erdi! Ayrılık için gün sayıyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası camia seçime giderken, muhtemel başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent için kararını verdi.

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğu için şu ana dek 2 aday ön plana çıkarken, bu 2 ismin tamamının İspanyol hoca ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor. Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamayacak. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün planları içerisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

Önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro kazanacak olan tecrübeli çalıştırıcı ile yeni seçilecek olan yönetimin masaya oturup uygun bir rakama tazminat sorununu çözmeye çalışması bekleniyor.