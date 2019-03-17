Bir dönem kapandı! Manisaspor 3. Lig'de Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lige düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, TFF. 3. Lig'e düştü. TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti. Geçen yıl 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.

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