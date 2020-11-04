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Spor Bir dönem kapandı! Anlaşamadılar
Spor

Bir dönem kapandı! Anlaşamadılar

Antalyaspor, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:27:00 -
Bir dönem kapandı! Anlaşamadılar

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını duyurdu.

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerden sonra bir anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

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