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Gündem Bir doktor hanım daha! "Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyardan gitmeyecek"
Gündem

Bir doktor hanım daha! "Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyardan gitmeyecek"

Çapa Tıp Fakültesi 1'incisi Merve Nur Uçar mezuniyet konuşmasında kürsüye çıktı ve Rasim Özdenören'in “Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyarda kalacağız, çünkü diyar da bizim deve de bizim” sözleriyle dakikalarca alkışlandı. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de kızının mezuniyetinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 18:55:00 -
Bir doktor hanım daha! "Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyardan gitmeyecek"

 YENİ AKİT/ANKARA 

Çapa Tıp Fakültesi 1'incisi Merve Nur Uçar mezuniyet konuşmasında kürsüye çıktı ve Rasim Özdenören'in “Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyarda kalacağız, çünkü diyarda bizim devede bizim” sözleriyle dakikalarca alkışlandı. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de kızının mezuniyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Kökü nerede olduğu belirsiz birilerinin Türkiye'yi karalamak için "Türkiye bir doktor kaybetti, Avrupa kazandı" şeklindeki alçak paylaşımlarına karşı; "Buradayız" paylaşımları yapılmaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi Merve Nur Uçar'ın konuşması ülke çapında büyük beğeni topladı.

Benzer bir paylaşımı da Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş yaptı.

Gümüş'ün paylaşımı şöyle:

"Türkiye bir DOKTOR kazandı.
Hem bu deveyi güdecek, hem de bu diyardan gitmeyecek...
Vatanını milletini seven....
O, benim kızım..."

Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Merve Nur Uçar: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz!
Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Merve Nur Uçar: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz!

Gündem

Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Merve Nur Uçar: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz!

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Yorumlar

aziz

tebrikler.yolları acık olsun.

Emrk

Almanya acil havayolları personelleri arıyor 2000 kişi maaş 6500 Euro Almanca 2 bilmeleri gerek demekte ayrıca pilot ihtiyacım da var demekte yakında dr hemşire mühendis gibi vasıflı eleman talepleri olacağı kesin ve ayrıca Türklere öncelik tanıyorlar bunların maaşları herhalde daha yüksektir bizde bir atasözü var karnımın doyduğu yer memleketimdir
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