Bir doktor hanım daha! "Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyardan gitmeyecek"

YENİ AKİT/ANKARA

Çapa Tıp Fakültesi 1'incisi Merve Nur Uçar mezuniyet konuşmasında kürsüye çıktı ve Rasim Özdenören'in “Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyarda kalacağız, çünkü diyarda bizim devede bizim” sözleriyle dakikalarca alkışlandı. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de kızının mezuniyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Kökü nerede olduğu belirsiz birilerinin Türkiye'yi karalamak için "Türkiye bir doktor kaybetti, Avrupa kazandı" şeklindeki alçak paylaşımlarına karşı; "Buradayız" paylaşımları yapılmaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi Merve Nur Uçar'ın konuşması ülke çapında büyük beğeni topladı.

Benzer bir paylaşımı da Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş yaptı.

Gümüş'ün paylaşımı şöyle:

"Türkiye bir DOKTOR kazandı.

Hem bu deveyi güdecek, hem de bu diyardan gitmeyecek...

Vatanını milletini seven....

O, benim kızım..."