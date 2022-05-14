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Gündem Bir deprem de İzmir'de meydana geldi!
Gündem

Bir deprem de İzmir'de meydana geldi!

Adıyaman'daki depremin ardından bir deprem de İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçülürken, kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 01:59:00 -
Bir deprem de İzmir'de meydana geldi!

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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