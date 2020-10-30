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Gündem Bir deprem daha! Bu kez Kuşadası açıklarında oldu
Gündem

Bir deprem daha! Bu kez Kuşadası açıklarında oldu

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5.1 ile sallandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:35:00 - 2020-10-30 18:45:12
Bir deprem daha! Bu kez Kuşadası açıklarında oldu

İzmir'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesi de 5.1 şiddetindeki depremle sallandı.

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 18.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli 4.5 olarak ölçtü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

 

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