Bir de uyanık geçiniyorsun! Sen de bu dolmayı yuttun öyle mi Ahmet Taşgetiren?

Ahmet Davutoğlu'nun yeni gözdesi Ahmet Taşgetiren, Türkiye'nin derin bir yoksulluk yaşadığını iddia ederek, "Derin bir yoksulluk duygusu yaşanıyor şu anda ülkede. Ben, gazetecilik–yazarlık hayatımda böylesine derin yoksulluk duygusu yaşandığına tanık olmadım. Herkes–herkes demeyeyim, ülke servetinin yüzde 80’ini elinde bulunduran ve mevcut ekonomi- politikalarla servetine servet katan yüzde 10’luk kesim değil tabii ki- attığı her adımda yoksullaşma rüzgarının yüzüne vurduğunu hissediyor. Dibe vurmuş olanlarımız var. Onlar devletimizin müşfik (!) kanatları altında yaşıyor olmanın doyumu içindeler. Nasıl bir doyumsa o" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, seçimler yaklaşırken başvurduğu "halkla iç içe olma" taktiğine kandığı her halinden belli olan Taşgetiren, "Muhalefet temsilcileri bir ara pazarlarda geziler yaptılar. Çığlıklarla buluştular. Şimdilerde '6’lı Masa’nın iç gündemi'ne kısıldılar. Bu da iktidarı memnun ediyor. Daha doğrusu tam da iktidarın istediği biçimde, 'Çoklu yönetimin sıkıntısı' 'Tekli iradenin sorun çözücülüğü' gibi bir temayı besliyor. 'Ortak akıl' kimsenin aklına gelmiyor. Oysa asıl siyaset minderi iktidarın ekonomi–politikasının dibe vurmuş olması olmalı. Yoksulluğun ülke iklimi haline gelmesi" dedi.