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Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak! Erdoğan'a Yunan yakıştırması yaptı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 15 üniversitenin kurulumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıtarak Twitter'dan küstah açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2018 Pazar 15:04
Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak! Erdoğan'a Yunan yakıştırması yaptı

CHP Yalova Milletvekili ve muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 yeni üniversitenin kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları çarpıtarak skandal paylaşımlarda bulundu. İnce'nin Twitter paylaşımları tepkiye neden oldu.

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:04
  1. Yalova
  2. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151734 dk önce
    Ey muharrem ince, sizin sevdiklerinizin bizim için hiç bir değeri yok. Demokrasi böyle bir şey. Benim sevdiğimi sen beğenmek zorunda değilsin, Ben de senin sevdiklerine değer vermek zorunda değilim. Yani tahammüllü olmak lâzım. O tahammül bizler de var, ama sizler de yok. Tahammüllü olmayı öğreteceğiz size. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. NOKTA.
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