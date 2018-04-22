Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak! Erdoğan'a Yunan yakıştırması yaptı
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 15 üniversitenin kurulumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıtarak Twitter'dan küstah açıklamalarda bulundu.22 Nisan 2018 Pazar 15:04
CHP Yalova Milletvekili ve muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 yeni üniversitenin kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları çarpıtarak skandal paylaşımlarda bulundu. İnce'nin Twitter paylaşımları tepkiye neden oldu.
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