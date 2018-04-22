Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak! Erdoğan'a Yunan yakıştırması yaptı

CHP Yalova Milletvekili ve muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 yeni üniversitenin kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları çarpıtarak skandal paylaşımlarda bulundu. İnce'nin Twitter paylaşımları tepkiye neden oldu.