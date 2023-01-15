Bir daha kullanmak istemeyeceksiniz! Islak mendilin zararları... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Her kadının mutlaka çantasında bulundurduğu ıslak mendil, çocukların temizliği için de sıkça kullanılan bir ürün. Günümüzde bu mendillerin bebekler için özel üretilenlerine rastlamak oldukça mümkün.

Kullanmak istemeyeceksiniz! Islak mendilin zararları



Bu ürünler öyle zararsız duruyor ki, bazı anneler bebeklerinde oluşan kızarıklık ve tahrişin sebebinin ıslak mendil olabileceğini düşünmüyor. Temiz ve hijyenik olduğuna inanılan bu mendillerin neden oldukları sağlık sorunlarını öğrendiğinizde bir daha kullanmak istemeyebilirsiniz.

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji ve Pediatri Profesörü Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede isilik, kızarıklık gibi yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırma altına aldı.

Antibiyotikle tedavi ettiği küçük kız, daha sonra tekrar aynı yaralara maruz kalınca, hastanın tıbbi geçmişini araştırdı. Küçük kızın alerjik reaksiyona maruz kaldığını fark eden doktor, ilk olarak ıslak mendillerden şüphe etti.

Chang, aynı reaksiyonu birden fazla çocukta görünce bu konuyu detaylıca araştırmaya koyuldu Chang, 2 yıl süren araştırma süresince ıslak mendillerde kullanılan maddeleri ve bunların zararlarını araştırmaya başladı. Chang, ıslak mendillerin içinde, cilde zarar veren methylisothiazolinone (bebek mendilleri, el kremleri ve losyonlarda sıklıkla bulunan bir kimyasal madde) maddesine rastladı.

Yapılan alerji testinden sonra, ıslak mendil kullanımını bırakınca küçük kızın yaraları kayboldu.

Dr. Chang, ilk hastasının ardından buna benzer 5 vaka daha gördü. Doktor, yabancı bir haber sitesine verdiği bir röportajda, ebeveynlerin ıslak mendil kullanımını azaltmalarını ve içinde methylisothiazolinone maddesi içeren ıslak mendilleri kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı üreticiler kozmetik ürünlerdeki kimyasal konsantrasyonunu 25 kat artırdı.

Türk uzman doktorları da uyarıyor...

BEBEK VE ÇOCUKLARDA KULLANIRKEN DİKKAT

Özellikle bebek ve çocuklar için kullanılan ürünlerde dikkatli davranılması gerekir. Islak mendil kullanımında dikkatli olunmalı. Çünkü bunlar yüksek miktarda parfüm ve alkol gibi dezenfektanlar içerebiliyor. Yüksek miktardaki alkol ve parfüm, ciltte kızarıklık, ödem, kabartı, su toplaması ya da döküntü gibi çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Islak mendillerin aşırı kullanılması, kaşıntı, kızarıklık, isilik, dökülme ve sedef gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Acil durumlarda: Çocuğunuzun yaralanmasını istemiyorsanız, kuru bir peçeteyi bir miktar suyla ıslatarak temizliği için kullanabilirsiniz.

Hangi ıslak mendil kullanılmalı?

Pamuktan üretilmiş olmasına özen gösterin: Bebek için ıslak mendilin sentetik lif içermeyen %100 pamuk olması önem taşıyor. Çünkü farklı maddelerden üretilen ıslak mendiller bebek cildinde kızarıklık oluşmasını hızlandırıyor. Pamuk doğal bir ürün olduğu için pamuklu bebek ıslak mendiller, tercihiniz olsun.

Islak mendil faydalı mı, nasıl kullanılır? İşte merak edilen bilgiler...

Çamaşır makinesine ıslak mendil koymanın faydaları

Makineye ıslak çamaşır atılır mı?

Çamaşırları makineye atarken makinenin içerisine 3-4 tane ıslak mendil koyup çalıştırın.

Islak mendiller, giysilerden tüy ve tüylerin çıkarılmasına yardımcı olur. Küçük kumaş, kürk ve saç parçalarını temizleyen bir emici görevi görürler. Tüm bu parçacıklar ıslak mendillere yapışır ve sonuç olarak giysiler çok daha temiz görünür ve tüm bu kalıntıları giysilerinizden kendiniz toplamak zorunda kalmazsınız.

Islak mendil kurumaması için ne yapılır? Islak mendil nasıl muhafaza edilir? Islak mendil açılmadan kurur mu?

Islak mendiller, genellikle açıldıktan sonra bir yıla kadar saklanabilir. Bu süreden sonra antibakteriyel özelliklerini kaybederler. Ancak uygun olmayan şekilde depolanmışlarsa, onlardan daha da erken kurtulmalısınız. Çok sıcak veya çok soğuk koşullarda saklanırsa ıslak mendiller kolaylıkla bozulabilir.

Süpürge filtresine ıslak mendil: Dik süpürgeler, ister torbalı ister torbasız olsun çok fazla toz topluyorlar. Bunu engellemek için süpürgenin filtre kısmına kullanmadan önce ıslak bir mendil koyun. Islak mendilin nemli yapısı tozları içine hapsedecek ve filtreyi her kullanımdan sonra yıkamak zorundan kalmayacaksınız.



