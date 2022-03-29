Bir çorbaya 132 lira vermek üzmez seni Nurgül Yeşilçay

Mevlüt Tezel, oynadığı gayri ahlaki filmlerle tanınan Nurgül Yeşilçay'ın "Bodrum'da gittiğim restoranda çorbanın fiyatı 132 TL. Uçmuş bunlar ya" tepkisine hak verdi, ancak çorbacının ünlü oyuncuya "Bölüm başı 150-200 bin TL kazanıyorsun çorbaya 132 lira vermek üzmez seni" dememesinin de tuhaf olduğunu belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Nurgül Yeşilçay, Bodrum'da gittiği bir restoranda içtiği çorbanın fiyatını öğrenince Instagram'da çorbanın fotoğrafını paylaşıp şu yorumu yaptı: "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorbanın fiyatı 132 TL. Uçmuş bunlar ya."

Bodrum'daki geleneksel pahalı lahmacun haberlerinin tahtını sarsacak bir gelişme bu!

En ucuz yemek çorbanın 132 lira olması çarpıcı bir örnek. 2 lirayı niye eklemişler, anlamadım. O da tuz parası mı acaba?

Çorbacı da ünlü oyuncuya "Bölüm başı 150-200 bin TL kazanıyorsun çorbaya 132 lira vermek üzmez seni" diyebilirdi aslında.

Tüm dünyada olduğu gibi lüks restoranlarda fiyatların abartılı olması normal. Bazıları sıradan vatandaşla muhatap olmamak için pahalı restoranlara gider!"