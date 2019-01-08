Bir çok il ve ilçede bugün okullar tatil

Bursa

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.



Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman

ADIYAMANın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yayalar ve araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada:

"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (8 Ocak Salı günü) yarın ilçe geneli tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" dedi.

Çorum

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar tatil ilan edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için yarın 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bingöl

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

DENİZLİ

DENİZLİ’nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli’nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi

ISPARTA

ISPARTAnın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi.

Ispartaya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KONYA

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

Öte yandan Hadim ve Taşkent ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verilecek.



BATMAN

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Batman’ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar” denildi.

DENİZLİ

DENİZLİ’nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli’nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez, Mutki ve Hizan ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın okulların tatil edildiği bildirdi

BİNGÖL

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.



Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

ÇANAKKALE ve BALIKESİR

Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Yenice'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.



Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

AMASYA

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da, ilde kısmen etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ilçe genelinde, merkez, Taşova ve Merzifon ilçelerinde tüm taşımalı sistem öğrencileri için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİVAS

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği ihtimali üzerine kent merkezi ve merkez köylerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildi.